Азербайджанским учителям объяснили: сертификация — это хорошо

Во встрече приняли участие начальник отдела кадров Министерства образования Эшги Багиров, начальник сектора по связям с общественностью Джасарат Валехов, директор Института образования Руфат Азизов, начальник центра человеческих ресурсов Нурлан Исмаилбейли, глава регионального управления образования Ильхама Абдуллаева.

Министерство образования провело информационную встречу с группой учителей, работающих в Апшерон-Хызинском региональном управлении образования на тему процесса сертификации.

Дж.Валехов отметил, что это третья подобная встреча с учителями различных регионов страны. В свою очередь, Э.Багиров заявил, что предыдущие встречи показали, что общественность негативно относится к процессу сертификации, неправильно понимая цели данного мероприятия. Однако целью сертификации не является увольнение учителей.

«Проводя сертификацию, мы хотим убедиться, что учителя, которые каждый день приходят в класс и учат наших детей, работают над собой, над повышением своего профессионализма», — сказал Багиров, добавив, что сертификация позволит учителям узнать, что им нужно, определить, в каком направлении необходимо развивать свои знания и навыки.

По словам Багирова, тестовые экзамены пройдут в августе.

Р.Азизов же сообщил, что для подготовки учителей к сертификации были созданы вебинары и различные материалы, а также список литературы. Учителя с их помощью легко пройдут сертификацию.

Азизов подчеркнул, что в целях поддержки профессиональной подготовки учителей запланированы семинары, и в Баку этот процесс уже начался.

В ходе двухчасовой встречи были даны ответы на многочисленные вопросы преподавателей.