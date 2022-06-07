Зеленский ввел санкции против Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают: блокирование активов и имущества, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространство, запрет на сделки по ценным бумагам, отказ в предоставлении виз, лишение государственных наград Украины и т.д.