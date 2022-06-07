Кремль исключил возможность изоляции России

В современном мире невозможно изолировать такую большую, как Россия, страну, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Изоляция России невозможна, несмотря на то, что недружественные, а точнее, враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах. Это у них не получается и не получится», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отмечал, что в мире есть страны, которые более разумно, чем Европа и США, относятся к динамике развития международных отношений. «Мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну», — говорил он.