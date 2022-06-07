Иран отключает десятки камер наблюдения за ядерными объектами

Иран намерен отключить еще 27 камер, обеспечивающих наблюдение за ядерными разработками, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Днем ранее были отключены две такие камеры, сообщает NEWSru.co.il.

"Это серьезный удар по нашей способности там работать. Если решение не будет найдено в ближайшие две-три недели, удар станет смертельным", – отметил Гросси.

Как сообщается, среди объектов – предприятия по обогащению урана в Натанзе и Исфахане. 8 июня Иран объявил о предстоящей установке в Натанзе новых каскадов центрифуг IR-6. Производительность IR-6 в 10 раз выше, чем у центрифуг IR-1 первого поколения.