Спасатели готовятся к пляжному сезону

Государственная служба надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС приняла необходимые меры безопасности в рамках подготовки к пляжному сезону.

В пресс-службе МЧС сообщили, что с апреля в прибрежных районах ведется мониторинг с участием представителей профильных ведомств. В ходе мониторинга были выявлены непригодные и опасные для купания участки. По его результатам местными исполнительными органами были проведены рабочие совещания с участием представителей соответствующих ведомств. Чиновники обсудили устранение недостатков, выявленных в ходе мониторинга, дали соответствующие поручения.

Кроме того, водолазами были проведены осмотры на подконтрольных Службе пляжах, в том числе общественных пляжах, созданных в Гарадагском, Сабаильском, Хазарском, Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку по инициативе общественного объединения IDEA.

Было проверено техническое состояние аварийно-спасательных средств, находящихся на балансе службы, а также оборудования, используемого при проведении водолазно-поисковых работ. В настоящее время ведутся работы по размещению на подконтрольных госслужбе пляжах знаков, определяющих границы купания, специальных досок для ознакомления отдыхающих на территории граждан с правилами безопасности.

Отметим, что с 15 июня текущего года госслужба будет работать в усиленном режиме.