Путин: «Африка просыпается»

Россия имеет возможность выстраивать партнерские отношения не только с Китаем и Индией, но и с Латинской Америкой, а также Африкой, которая «пока спит, но уже просыпается», - заявил президент России Владимир Путин.

«Мир большой, многообразный. Вот сейчас сказали о Китае, об Индии. Почему только Китай и Индия? Еще Латинская Америка. Да, Африка сегодня, может быть, еще спит, но она просыпается, там 1,5 млрд. человек живет. А вся Юго-Восточная Азия? Невозможно такую страну, как Россия, со стороны обнести забором», - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.