Джонсон: в подорожании жизни в Британии нужно винить Путина

Решение президента России Владимира Путина начать вторжение в Украину стало главной причиной замедления экономического подъема в Великобритании после пандемии коронавируса. Русская служба BBC передает, что об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон

Во время выступления в городе Блэкпуле (Северо-Западная Англия) Джонсон говорил о подорожании основных продуктов в Британии, причиной которого он назвал резкий рост цен на энергоносители, связанный с войной в Украине.

Британский премьер-министр в частности сказал, что в числе причин финансовых трудностей, которые испытывает Великобритания, - последствия пандемии Covid-19, но путинская война против Украины "не оставила камня на камне" от шансов на полное восстановление экономики страны.

Обращаясь к британцам, Джонсон отметил, что знает о позиции части британского общества, считающей цену поддержки Лондоном Украины "слишком высокой". Такие люди считают, что Киев "нужно убеждать согласиться на все, что попросит Путин", сказал глава британского правительства. Однако, по мнению Джонсона, так поступать нельзя.

Комментируя возможность склонения Украины к "миру на плохих условиях", то есть к территориальным уступкам России, Джонсон назвал подобное развитие событий "совершенно неприемлемым с моральной точки зрения".