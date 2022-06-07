Генштаб Украины: Россия возобновляет наступление, чтобы захватить все Запорожье

Войска РФ пытаются возобновить наступление и захватить Запорожскую область. Об этом на брифинге в четверг, 9 июня сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Громов отметил, что на Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях россияне ведут позиционную оборону и обстреливают украинские войска.

«Враг сосредоточился на удержании рубежей, но одновременно не оставляет попыток возобновить наступление на данных направлениях, вероятно, с целью выхода на административные границы Запорожской области», – сказал Громов.

Он отметил, что в случае полного захвата Херсонской области россияне попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.