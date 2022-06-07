В Лондоне отреагировали на решение сепаратистов Донбасса казнить британцев

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала фальшивым решение "суда" сепаратистской "ДНР" британским гражданам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. Их сегодня приговорили к смертной казни по обвинениям в наемничестве и насильственном захвате власти. Также вместе с ними осудили марокканца Саадуна Брагима, передает BBC.

"Полностью осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, удерживаемым российскими марионетками в Донецке. Они военнопленные. Это фальшивое судебное решение, лишенное всякой легитимности. Мои мысли - с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, чтобы их поддержать", - написала в твиттере Трасс.

О статусе Пиннера и Аслина как военнопленных заявил и пресс-секретарь британского правительства: "Разумеется, мы глубоко озабочены этим. Согласно Женевской конвенции, военнопленные имеют право на иммунитет комбатантов и не должны привлекаться к ответственности за участие в боевых действиях".