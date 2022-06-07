США анонсировали военные учения с Индией в Гималаях

США запланировали совместные с Индией учения в Гималаях.

Как передает телеканал NDTV, в октябре военные будут отрабатывать «весь спектр боевых действий» на высоте более 3 тыс. метров. После этого индийские военные пройдут подготовку в аналогичных суровых условиях на Аляске.

Отмечается, маневры анонсированы на фоне сообщений о строительстве Китаем моста в приграничной территории Ладакх. Американские военные назвали действия Пекина «дестабилизирующими» и решили усилить взаимодействие с Индией.