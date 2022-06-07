Россия отвела войска от оккупированного Мелитополя: что происходит
Военное руководство РФ перебросило своих солдат из оккупированного Мелитопольского района на Херсонское направление. Туда зашли боевики «ДНР», заявил глава Запорожской Областной военной администрации Александр Старух.
«В ряде громад (Запорожской области - ред.) в конце прошлой недели отвели те структуры оккупанта, которые обеспечивали контроль... Их сняли с блокпостов и отправили по Херсонскому направлению. Сейчас в некоторых громадах, где произошел такой уход, зашли новые, то есть была осуществлена простая ротация», - объяснил Старух, добавив, что на место российских солдат были переброшены военные «ДНР».