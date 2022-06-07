Стенографисты исправили ошибку Лаврова

Министерство иностранных дел РФ внесло некоторые изменения в высказывания главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в связи с ситуацией вокруг села Фаррух Ходжалинского района Азербайджана, озвученные им в Ереване во время совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Ранее, комментируя по просьбе журналистов ситуацию у села, глава МИД РФ заявил, что «российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов. Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться».

Вечером на сайте МИД России была опубликована стенограмма пресс-конференции Лаврова и Мирзояна. В стенограмму были внесены изменения в высказывания российского министра в связи с ситуацией вокруг села Фаррух.

«Что касается ситуации, то российские военные «держат» ее в качестве одного из своих приоритетов. Там уже есть определенные результаты «на земле» с точки зрения деэскалации обстановки. Рассчитываем, что запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы будет содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и недопущению инцидентов типа Фаррух в зоне ответственности российского миротворческого контингента», - цитируются в стенограмме слова Лаврова.