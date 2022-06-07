Российский олигарх хочет получить украинское гражданство

Российский олигарх Михаил Фридман, который находится под санкциями Евросоюза, Британии и ряда других стран, интересуется получением украинского паспорта. Бизнесмен родился во Львове, у него есть гражданство РФ и Израиля. Об этом в интервью Forbes заявил глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

«Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями относительно того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину», — сообщил Новиков Forbes, его слова приводит УНН.

По мнению Новикова, такой сценарий возможен и для других российских олигархов украинского происхождения, например, родившегося в Дрогобыче Виктора Вексельберга.

Фридман — совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», куда входят «Альфа-банк» и телекоммуникационная компания Altimo.