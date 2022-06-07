Финны отгородятся от России забором

Власти Финляндии планируют укрепить границу с Россией, построив на ней заграждения. Хельсинки опасается, что Россия в рамках стратегии гибридной войны может целенаправленно привлечь мигрантов, чтобы они пересекали границу с Финляндией и ЕС, как это делала Беларусь, сообщает Deutsche Welle.

Решение о том, на каких участках 1300-километровой границы с Россией следует установить заграждения, правительство примет на основании рекомендаций пограничников, заявила министр внутренних дел Криста Микконен.

Для этих целей погранслужба получит дополнительное финансирование.