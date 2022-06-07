Финны отгородятся от России забором
Власти Финляндии планируют укрепить границу с Россией, построив на ней заграждения. Хельсинки опасается, что Россия в рамках стратегии гибридной войны может целенаправленно привлечь мигрантов, чтобы они пересекали границу с Финляндией и ЕС, как это делала Беларусь, сообщает Deutsche Welle.
Решение о том, на каких участках 1300-километровой границы с Россией следует установить заграждения, правительство примет на основании рекомендаций пограничников, заявила министр внутренних дел Криста Микконен.
Для этих целей погранслужба получит дополнительное финансирование.
Hallitus esittää rajavartiolakiin muutoksia, joilla vahvistetaan Suomen rajaturvallisuutta. Muutokset koskevat muun muassa raja-asemien sulkemista, turvapaikanhaun keskittämistä ja rajaesteiden rakentamista. 1/5 https://t.co/KnXlTEDYbA— Krista Mikkonen (@MikkonenKrista) June 9, 2022