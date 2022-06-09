Западная разведка: за время войны в Украине погибли 20 тыс. российских военных

Число российских военнослужащих, погибших во время войны в Украине, может достигать 20 тысяч человек. Русская служба BBC пишет, что такое заявление сделал неназванный высокопоставленный представитель западных спецслужб.

Издание напоминает, что неделю назад его оценка численности российских жертв составляла около 15 тыс. человек. Теперь представитель спецслужб говорит, что эта цифра увеличилась и составляет "от 15 тыс. до 20 тыс."

Чиновник отказался оценивать число украинских военных, погибших во время войны. При этом он признал, что в Вооруженных силах Украины "есть проблемы с моральным духом" после более чем 100 дней боев.

По его мнению, при том, что украинские военные "несут очень тяжелые потери", российская кампания в Украине "остается крайне неблагополучной на многих уровнях".

Как сказал чиновник, у российских сил заканчиваются некоторые виды боеприпасов, в особенности высокоточное оружие, такое как крылатые ракеты. Однако, добавил представитель западной разведки, у Москвы остаются большие запасы неуправляемых бомб.