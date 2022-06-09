Вице-премьер по евроинтеграции: три страны не пускают Украину в Евросоюз

В Евросоюзе до сих пор нет единого мнения относительно присоединения Украины к блоку: семь стран предлагают предоставить другой формат, а не статус кандидата. При этом три страны-члены ЕС в настоящее время не хотят давать статус кандидата вовсе. Об этом 9 июня заявила вице-премьер, министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Брюссель, передает DW.

«В целом примерно семь стран Евросоюза — это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, — высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине», — сказала Стефанишина.

Стефанишина не назвала эти страны, мотивируя тем, что в таком случае решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС могут не принять.

Решение Евросовета по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС ожидается 23-24 июня. Европарламент проголосовал за рекомендацию Европейскому совету предоставить Украине этот статус.

Стефанишина уверена, что до 24 июня мнение этих стран изменится. «Если вы не хотите, чтобы решение было принято 24-го числа, то давайте я их (страны) назову, и мы будем сидеть и обсуждать… Я уверена, что 24 июня ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине «нет», — считает вице-премьер.

Она подчеркнула, что любые решения, кроме предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе, ослабят сам ЕС. «Мы настаиваем, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата — это только начало процесса, и не нужно весь свой политический скептицизм и капитал тратить на противостояние этому. Это начало процесса, это шанс, которым Украина либо воспользуется, либо не воспользуется», — подытожила Стефанишина.