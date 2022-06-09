Зеленского пригласят на саммит стран НАТО в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен на встречу глав государств и правительств НАТО, которая состоится в Мадриде 28-30 июня. Об этом сообщило агентство EFE.

Согласно информации агентства, правительство Испании в координации с НАТО и другими институтами завершает подготовку к саммиту. Окончательная программа встречи еще должна быть одобрена альянсом. После этого будет передано приглашение для участия во встрече президента Украины.