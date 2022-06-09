В Минтруда очередная встреча с ветеранами Отечественной войны

В пресс-службе Минтруда сообщили: принявшие участие во встрече ветераны Отечественной войны отметили, что меры социальной поддержки ветеранов войны в Азербайджане в целом приветствовались общественностью.

В Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с группой ветеранов Отечественной войны с участием председателя госагентства Анара Байрамова и председателя Государственного агентства занятости Мустафы Аббасбейли.

Была доведена до сведения работа, проводимая по оказанию социальной поддержки участникам 44-дневной войны, а также по оценке трудоспособности военнослужащих, получивших ранения в боевых действиях.

Байрамов сообщил, что деятельность в этом направлении была начата с первых дней окончания войны. В домах и госпиталях проводились предварительные осмотры ветеранов, раненных в боях.

Отмечалось, что работа по оперативной оценке инвалидности ветеранов совместно с органами, представленными в соответствующей комиссии, продолжается и сегодня. 3000 ветеранов, уже прошедших лечение, получили степень инвалидности. Им назначены социальные выплаты.

Была предоставлена информация о процедуре оценки инвалидности. Подчеркнуто, что основным принципом действий в этой сфере является принятие прозрачных, объективных и справедливых решений. В целом за первые 5 месяцев года степень инвалидности присвоена 30 тысячам человек, что в 2-3 раза больше, чем за соответствующий период предыдущих лет. За последние 3 года вынесено более 160 тысяч назначений инвалидности.

Отмечено, что после войны 200 военнослужащих Отечественной войны, всего 300 инвалидов войны были обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения. Более 1400 инвалидов войны обеспечены более чем 19,3 тыс. реабилитационных средств, а 2500 ветеранов - реабилитационными услугами.

Мустафа Аббасбейли отметил участие ветеранов и членов семей шехидов в программах активной политики занятости. В послевоенный период 12 100 семей шехидов и ветеранов были поддержаны программами активного трудоустройства, 7 800 из них вовлечены в программы самозанятости. Для них создали малые хозяйства и предприятия.

Руководители министерств и ведомств регулярно принимают ветеранов как в стенах ведомств, так и в регионах.