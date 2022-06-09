Офис Зеленского: на войне ежедневно гибнут от 100 до 200 украинских военных
Потери украинских военных в боевых действиях сейчас составляют от 100 до 200 человек каждый день, заявил BBC советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины за время войны.
В интервью радиопрограмме Newshour Всемирной службы Би-би-си Подоляк сказал, что причина роста потерь – значительное преимущество российской армии в возможностях артиллерии. Он добавил, что Украина добьется паритета с Россией, если получит от 150 до 300 реактивных систем залпового огня.
По словам Подоляка, в таком случае Украина сможет "эффективно освободить свою территорию".
Подоляк подчеркнул, что "пока Россия не потерпит серьезного военного поражения, не будет возможна никакая форма диалога, и они и дальше будут пытаться захватить часть нашей страны".