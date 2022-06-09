Офис Зеленского: на войне ежедневно гибнут от 100 до 200 украинских военных

Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины за время войны.

Потери украинских военных в боевых действиях сейчас составляют от 100 до 200 человек каждый день, заявил BBC советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В интервью радиопрограмме Newshour Всемирной службы Би-би-си Подоляк сказал, что причина роста потерь – значительное преимущество российской армии в возможностях артиллерии. Он добавил, что Украина добьется паритета с Россией, если получит от 150 до 300 реактивных систем залпового огня.

По словам Подоляка, в таком случае Украина сможет "эффективно освободить свою территорию".

Подоляк подчеркнул, что "пока Россия не потерпит серьезного военного поражения, не будет возможна никакая форма диалога, и они и дальше будут пытаться захватить часть нашей страны".