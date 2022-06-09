В Британии требуют вызвать на ковер российского посла

Депутат-консерватор Роберт Дженрик, представляющий избирательный округ в Ноттингемшире, где живет семья приговоренного к смерти в Донецке Эйдена Аслина, призвал МИД Великобритании вызвать российского посла, пишет BBC.

"Это просто очередная отвратительная выходка Владимира Путина и его союзников. С британскими гражданами нельзя обращаться таким образом, это не должно сойти с рук. Это показательный процесс, как в советские времена", - сказал Дженрик.

Депутат также дал понять, что ему известно, как судьба Эйдена Аслина и Шона Пиннера обсуждалась по российскому телевидению: "Вчера вечером на российском телевидении была возмутительная программа, в которой ведущие спорили, как именно этих людей следует казнить. Это, как мне кажется, показывает всю извращенность путинского режима - что подобное показывают по российскому телевидению в прайм-тайм. Но если Путин думает, что это окажет на нас давление, и мы изменим курс, то он ошибается. Сейчас необходимо, чтобы российский посол предоставил заверения, что с этими людьми будут обращаться в соответствии с международным правом и что в конечном итоге они вернутся домой", - заявил Дженрик.