Грузия закупит новую партию американских «Джавелин»
Грузия планирует закупить третью партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин», а также наладить в стране производство военных беспилотников, сказал министр обороны Грузии Джуншер Бурчуладзе, выступая в парламенте страны, передает Интерфакс.
«Отправлен запрос на закупку третьей партии «Джавелин», - сказал грузинский министр.
На прошлой неделе грузинские СМИ сообщали, что в представленном в парламент Грузии ежегодном докладе главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили говорилось о закупке Минобороны Грузии в текущем году в США дополнительной (второй) партии ПТРК «Джавелин».