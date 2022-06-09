Полковник Стрелков: Российская армия буксует. До Славянска ещё далеко…

«Идут бои за Славянск», - говорится в сообщении. Пророссийские сепаратисты утверждают, что установили полный контроль над 231 населенным пунктом. При этом ни российские, ни украинские военные о боях за Славянск не сообщают.

ВВС напоминает, что город Славянск на севере Донецкой области с примерно 100-тысячным населением стал широко известен в 2014 году, когда отставной полковник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) вместе с полусотней бойцов вторгся в Украину. Стрелков захватил административные здания в Славянске, разместил в одном из них свой штаб и заявил о переходе города под контроль донецких сепаратистов. Спустя два с половиной месяца под натиском украинской армии Гиркин и его отряд, пополнившийся за это время местными сепаратистами, покинули город и отступили к Донецку.

Стрелков скептически отнесся к заявлению сепаратистов о боях за Славянск. Об этом он пишет в своем телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).

"Для того, чтобы подобные заявления получили какую-нибудь почву под собой – российским войскам и частям ВС ДНР надо, хотя-бы, продвинуться до рубежа Хрестище-Райгородок. Тогда можно будет говорить о "начале боев за Славянск". Пока – в лучшем случае – бои идут за ПОДСТУПЫ к Славянску. Сам город, вместе с Карачуном и Краматорском превращенный в сплошной укреп-район, штурмовать в лоб – вообще дикая глупость. Но я, откровенно говоря, полагаю, что заявление сделано для "поднятия боевого духа" – не более того. Вряд ли у ВС РФ и ЛДНР найдутся сейчас силы, чтобы наступать на Славянск, не завершив операцию по окружению Лисичанска, где наше наступление идет с большим трудом и тяжелыми боями, а в последние несколько суток – откровенно "буксует".