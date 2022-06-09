Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Словакии.

Сегодня в четвертьфинале наша команда со счетом 1:0 обыграла хозяев чемпионата словаков. Единственный гол на 42-й минуте забил Эльвин Ализаде. На 49-й минуте в сборной Азербайджана был удален Вусал Исаев, но это не помешало ей победить.

В полуфинале Азербайджан сыграет с Казахстаном, который в серии пенальти одолел сегодня Венгрию.

Напомним, на групповой стадии наша сборная проиграла Румынии (0:2), а затем обыграла Испанию (5:1) и Албанию (1:0), заняв 2-е место в группе «B». В 1/8 финала со счетом 3:0 был побежден Израиль.

На чемпионате Европы 24 команды были поделены на 6 групп. Сборные, занявшие 1-2-е места, напрямую выходили в 1/8 финала. К ним присоединились также четыре лучшие команды среди занявших 3-и места.

Мини-футбол не стоит путать с футзалом. Данные соревнования проводятся не под эгидой УЕФА. Организатором является Европейская мини-футбольная федерация.

Основные отличия мини-футбола от футзала заключаются в том, что игра проводится на площадке с искусственным газоном, которую окружают барьеры, в связи с чем мяч значительно реже уходит в аут.