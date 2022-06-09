Не успели в ГКНБ отойти от шока от находки 20 мая в селе Тельман Кара-Суйского района аналогичного тоннеля под границей протяженностью 270 метров – как новый нелегальный тоннель. Глубиной в 17,5 метров, высотой – 1,8 метра, шириной 70-80 сантиметров, как раз для самодельной тележки с электрической тягой.

И если владелец первого тоннеля находился на учете в психиатрической клинике, а после обнаружения у него в доме такого сооружения его отправили к психиатрам еще раз, для проверки вменяемости, то обнаружение второго тоннеля – это уже система. Сотрудники ГКНБ в личных разговорах утверждают, что в Кара-Суйском районе Ошской области таких тоннелей может быть не один десяток.

Иное и невозможно, если основу экономики районной столицы, города Кара-Суу, составляет крупнейший в Ферганской долине оптово-розничный рынок, обслуживающий покупателей всей южной Киргизии и примыкающих областей Узбекистана и Таджикистана.

Рынок, близость к границе и многонациональный состав района, здесь даже 2440 азербайджанцев проживает – все условия для контрабандистов, большинство из которых вынуждено этим заниматься, поскольку другой работы здесь, считайте, что и нет. А семьи кормить как-то надо.

Поэтому контрабанда здесь – целая развитая отрасль. Но нелегальное пересечение границы с Узбекистаном становится все более опасным – и контрабандисты обратились к египетскому опыту, где строительство нелегальных тоннелей на территорию сектора Газа давно поставлено на поток

Первые туннели под границей были обнаружены пограничниками Узбекистана еще в 2016 году. Но с тех пор активного розыска таких подземных сооружений не проводилось, поскольку власти Кыргызстана от этого активно уклонялись, не желая вступать в конфликты с преступными кланами Ферганской долины, которые и выделяли деньги на строительство этих нелегальных тоннелей. О том, что по ним можно не только товар перевозить, но наркотики и оружие, а также перебрасывать боевиков – в Бишкеке как-то и не думалось.

Судя по всему, Ташкенту удалось донести до Кыргызстана свою озабоченность. И ГКНБ сейчас начал активную работу по поиску тоннелей на своей территории. Пока выявлено только два – но кто знает, какое реальное количество их будет обнаружено.

А потом встанет вопрос о том, что с этим делать и как с копателями нелегальных тоннелей бороться. Раз попробовав и убедившись в эффективности таких сооружений – они это не прекратят. Кстати, когда в попытке остановить незаконные товаропотоки египетские власти начали строительство вдоль границы с Газой стальной стены, которая уходит на много метров вниз и перерезает подземные ходы контрабандистов – те стали попросту прорезать в нем дыры сварочными аппаратами.