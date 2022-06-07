Новому главе Центробанка вывести бы и страхование из тени новые кадры – старые проблемы
Талех Кязимов, новый председатель Центробанка, провел в начале месяца встречу с руководителями действующих в стране коммерческих банков. Пресс-релиз Центробанка сообщает об открытой деловой дискуссии, направленной на повышение эффективности работы азербайджанской банковской системы.
Нет сомнений в том, что данная встреча поможет общему делу. Но, полагаем, только в банковской системе. А ведь Центробанк является регулятором всего финансового рынка страны с его разветвленной сетью страхования, ценных бумаг и т.д., где также необходимо добиваться повышения уровня обслуживания населения и бизнеса.
Приоритетность роли банков на финансовом рынке неоспорима. Но и деятельность других сфер требует не меньшего внимания, на что мы и хотим обратить внимание нового главы Центробанка.
Вначале – немного статистики.
Прибыль страхового сектора страны по итогам 2021 года составила 66.046 миллиона манатов, что на 27,8 процента меньше показателей «пандемийного» 2020 года. При этом страховые взносы увеличились на 10,2 процента, составив 875.469 миллиона манатов, а страховые выплаты выросли всего на 0,8 процента (497.117 миллиона манатов), что свидетельствует о разительном дисбалансе в этом секторе. Кроме того, о спаде в работе страховщиков свидетельствует и то, что по итогам 2021 года налог на прибыль упал на 5,3 процента, составив 15.295 миллиона манатов.
В феврале текущего года гендиректор Центробанка Зия Алиев отметил, что, в сравнении с населением стран, имеющим примерно такие же доходы, как в Азербайджане, премии наших страховщиков в два раза меньше. И указал на значительный потенциал страхования имущества, включая обязательное страхование недвижимости граждан, транспортных средств, рисков бизнеса…
В частности, из имеющихся в стране миллиона двухсот тысяч автомобилей 97 процентов (!!) вообще не застрахованы от имущественных рисков. Из более чем миллиона квартир и жилых домов застрахованы лишь около 100 тысяч, а имущественное страхование в секторе бизнеса охватывает только 30 процентов объектов.
Приведенные факты настолько убедительны, что в комментариях не нуждаются и наводят лишь на один вывод – сектор страхования срочно нуждается в коренных реформах. При этом, Зия Алиев сам указал, на каких именно сферах следует сконцентрировать усилия.
В то же время, основным приоритетом развития страхового бизнеса гендиректор Центробанка почему-то считает цифровизацию этой сферы. Безусловно, цифровизация – это важный инструмент повышения эффективности работы, но отнюдь не панацея от всех бед, с которыми порой не могут справиться даже самые крутые инновации.
По словам Зии Алиева, реализация мер, вытекающих из стратегии Центробанка по развитию страхового рынка, включает повышение знаний в области страхования, расширение спектра цифровых услуг и усиление цифровизации страхового рынка, повышение кадрового потенциала, усиление инструментов регулирования и мониторинга страхового рынка страны в соответствии с международной практикой...
Планы, конечно, замечательные. Да и сформулированы они грамотно. Только вот, о какой цифровизации и международной практике вообще речь, если на долю пяти ведущих страховых компаний Азербайджана уже который год приходится около 85 процентов всех страховых взносов и порядка 70 процентов страховых выплат?!
Да, цифровизация будет способствовать увеличению эффективности предоставляемых услуг и оперативному реагированию при возникновении страховых случаев, что важно. Также трудно отрицать значимость мониторингов. Но когда пять ведущих компаний страны занимают, практически, весь страховой рынок, зачем нужны остальные пятнадцать компаний или даже половина из них? И чего в таком случае стоит мониторинг, на реализацию которого тратятся годы и огромные средства, чтобы перенести на азербайджанскую почву практику других стран и, в первую очередь, опыт Турции?
Следует посмотреть на календарь и осознать, наконец, что давно прошли времена, когда каждый уважающий себя банк в Азербайджане учреждал собственную страховую компанию, через которую его клиенты оформляли необходимые страховые операции. Спору нет, банкам это приносило дополнительные доходы, а страховые компании получали незаслуженные по большому счету комиссионные проценты. Но жизнь «на халяву» настолько обленила наших отечественных страховщиков, что они до сих пор не могут приспособиться к реальной работе, к конкуренции на рынке, куда по-прежнему не допускают иностранные компании и где им созданы поистине комфортные условия.
Долгое время страховой рынок контролировало Министерство финансов. Но это был период поисков, время становления национального страхового бизнеса, который, увы, так и не сформировался, после чего перешел под «бдительное око» Палаты финнадзора, которая за короткий срок полностью себя дискредитировала.
Понятно, что нет смысла говорить о росте эффективности работы страховой сферы в этот период, как, впрочем, и о других сегментах финансового рынка, по которым был нанесен ощутимый удар. Когда же функции финансового регулятора перешли к Центробанку, то у него просто руки не доходили до страхового сектора, поскольку все силы были брошены на наведение порядка в расшатавшейся после «опеки» Палаты финнадзора банковской системе.
Так и формировалась судьба страхового рынка Азербайджана, который рос по печальному принципу «У семи нянек дитя без глаза». Мало того, что за три десятка лет деятельности многие наши страховые компании так и не научились работать с населением и бизнесом, так им еще хватает наглости обвинять общество в отсутствии интереса к страхованию! Вместо того, чтобы пойти навстречу этому обществу продуманной работой, доходчивой рекламой, грамотным маркетингом, живым общением с людьми, наши страховщики выкладывают на своих сайтах сухие отчеты, в которых даже квалифицированный специалист не сразу разберется.
Стоит ли после этого удивляться, что премии сотрудников страховых компаний в несколько раз превышают выплаты, что в нормальном обществе воспринимается, как нечто из ряда вон выходящее? Что, впрочем, отнюдь не мешает Ассоциации страховщиков Азербайджана настаивать на повышении размера взносов.
Не взносы надо повышать, господа страховщики, а качество вашей работы!