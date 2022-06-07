Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:06

Талех Кязимов, новый председатель Центробанка, провел в начале месяца встречу с руководителями действующих в стране коммерческих банков. Пресс-релиз Центробанка сообщает об открытой деловой дискуссии, направленной на повышение эффективности работы азербайджанской банковской системы. Нет сомнений в том, что данная встреча поможет общему делу. Но, полагаем, только в банковской системе. А ведь Центробанк является регулятором всего финансового рынка страны с его разветвленной сетью страхования, ценных бумаг и т.д., где также необходимо добиваться повышения уровня обслуживания населения и бизнеса. Приоритетность роли банков на финансовом рынке неоспорима. Но и деятельность других сфер требует не меньшего внимания, на что мы и хотим обратить внимание нового главы Центробанка. Вначале – немного статистики.

Прибыль страхового сектора страны по итогам 2021 года составила 66.046 миллиона манатов, что на 27,8 процента меньше показателей «пандемийного» 2020 года. При этом страховые взносы увеличились на 10,2 процента, составив 875.469 миллиона манатов, а страховые выплаты выросли всего на 0,8 процента (497.117 миллиона манатов), что свидетельствует о разительном дисбалансе в этом секторе. Кроме того, о спаде в работе страховщиков свидетельствует и то, что по итогам 2021 года налог на прибыль упал на 5,3 процента, составив 15.295 миллиона манатов. В феврале текущего года гендиректор Центробанка Зия Алиев отметил, что, в сравнении с населением стран, имеющим примерно такие же доходы, как в Азербайджане, премии наших страховщиков в два раза меньше. И указал на значительный потенциал страхования имущества, включая обязательное страхование недвижимости граждан, транспортных средств, рисков бизнеса… В частности, из имеющихся в стране миллиона двухсот тысяч автомобилей 97 процентов (!!) вообще не застрахованы от имущественных рисков. Из более чем миллиона квартир и жилых домов застрахованы лишь около 100 тысяч, а имущественное страхование в секторе бизнеса охватывает только 30 процентов объектов. Приведенные факты настолько убедительны, что в комментариях не нуждаются и наводят лишь на один вывод – сектор страхования срочно нуждается в коренных реформах. При этом, Зия Алиев сам указал, на каких именно сферах следует сконцентрировать усилия.

В то же время, основным приоритетом развития страхового бизнеса гендиректор Центробанка почему-то считает цифровизацию этой сферы. Безусловно, цифровизация – это важный инструмент повышения эффективности работы, но отнюдь не панацея от всех бед, с которыми порой не могут справиться даже самые крутые инновации. По словам Зии Алиева, реализация мер, вытекающих из стратегии Центробанка по развитию страхового рынка, включает повышение знаний в области страхования, расширение спектра цифровых услуг и усиление цифровизации страхового рынка, повышение кадрового потенциала, усиление инструментов регулирования и мониторинга страхового рынка страны в соответствии с международной практикой... Планы, конечно, замечательные. Да и сформулированы они грамотно. Только вот, о какой цифровизации и международной практике вообще речь, если на долю пяти ведущих страховых компаний Азербайджана уже который год приходится около 85 процентов всех страховых взносов и порядка 70 процентов страховых выплат?! Да, цифровизация будет способствовать увеличению эффективности предоставляемых услуг и оперативному реагированию при возникновении страховых случаев, что важно. Также трудно отрицать значимость мониторингов. Но когда пять ведущих компаний страны занимают, практически, весь страховой рынок, зачем нужны остальные пятнадцать компаний или даже половина из них? И чего в таком случае стоит мониторинг, на реализацию которого тратятся годы и огромные средства, чтобы перенести на азербайджанскую почву практику других стран и, в первую очередь, опыт Турции?