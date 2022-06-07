Нидерланды и Дания против Украины

Украина может получить статус кандидата в члены Евросоюза. За принятие страны в блок выступает большинство участников ЕС, против высказались Нидерланды и Дания, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Получение такого статуса – важный шаг для Киева к вступлению в ЕС. Однако даже если Еврокомиссия одобрит предоставление стране этого положения, ее решение должны поддержать все страны блока.

«Окончательное заключение Европейской комиссии, даже если оно будет положительным, потребует одобрения государств-членов, прежде чем Украине будет официально предоставлен статус», – отмечает агентство.

Лидеры блока собираются обсудить этот вопрос в Брюсселе 23–24 июня.