Госдеп: Россия зарабатывает на нефти и газе больше, чем до войны

Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до 24 февраля. Такое заявление сделал старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн на слушаниях подкомитета Сената по Европе.

По словам Хохштайна, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада, пишет украинская «Страна.ua».

«Я не могу возразить такому утверждению», - ответил он на вопрос о том, зарабатывает ли Россия сейчас больше на продаже сырой нефти и газа, чем до начала войны.