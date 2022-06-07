Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 00:32

Правительство Грузии подало заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза. Война в Украине, ускорившая многие международные процессы, вынудила, в частности, официальный Тбилиси сделать это на два года раньше, чем изначально планировалось. Украину в Европе никто не ждет Итак, Киев направил запрос на получение статуса члена ЕС, и кто посмеет его в этом упрекнуть? Та цена, которую Украина платит на протяжение последних месяцев за свое европейское будущее, похоже, не оставила равнодушными даже немцев, французов, и итальянцев, обогнавших всех по части конформизма и real politic. Перед украинским напором дрогнули даже те страны ЕС, которые годами указывали бывшим республикам СССР, что в Евросоюзе их никто не ждет. Хотя, если хорошо покопаться в недавнем прошлом, Болгария с Румынией, вроде бы, звезд с неба не хватали, а нынешние кандидаты в члены Евросоюза – Албания, Северная Македония и Босния – тоже, как говорится, не Рио-де-Жанейро.

Словом, для любой республики бывшего Советского Союза статус даже кандидата в члены ЕС еще недавно был чисто гипотетической перспективой, которая, благодаря беспримерному сопротивлению народа Украины, вдруг обрела реальные очертания. Нет сомнений в том, что своим мужеством на полях сражений и реками пролитой крови Украина заслужила право на место в сообществе европейских государств. Конечно, это произойдет не сразу, понятно, что брюссельская бюрократия еще промурыжит Киев, выдвигая длинный список требований. Но в любом случае, это произойдет раньше, чем планировалось. В пользу Киева работает также более развитая чем в большинстве других стран бывшего СССР промышленность, продвинутый сектор высоких технологий, современное сельское хозяйство, работящее население, квалифицированные кадры… Но вот ведь какая незадача: вслед за Украиной запрос на членство в ЕС направили также Молдова и Грузия, у которых серьезных козырей на руках, прямо скажем, немного – и войны на их территории были сравнительно давно, и экономика на порядок слабее, и инженерные кадры не те, что у украинцев… Спрашивается, а на что тогда рассчитывают эти страны? Может молдаване и грузины видят в сегодняшней Украине своего рода бронепоезд, прицепившись к которому можно доехать до Брюсселя? Если это действительно так, то речь идет о весьма сомнительной перспективе. Тем более, если учесть, что «добро» на проезд в Евросоюз украинскому «бронепоезду» пока никто не давал. Более того, непонятно, закроет ли Евросоюз глаза на многочисленные проблемы Киева с управлением и коррупцией, из-за которых страна в последние годы даже транш от Международного валютного фонда получить не могла? Макрон и Шольц не хотят головной боли Уже сегодня многие европейские политики задаются вопросом, какой будет Украина после того, как война закончится или примет форму рутинного, локализованного зла, как это происходит в Израиле? Куда денутся олигархи с их миллиардами, политические коррупционеры, вороватые чиновники и продажные лоббисты? Сможет ли новая Украина расчистить эти авгиевы конюшни, стыдливо прикрытые прохудившейся крышей демократии? Ведь война, для которой нужны «Байрактары» и «Джавелины», останется в прошлом, и наступит мирное время, в котором уже не будет ненавистного врага, атакующего Киев и Одессу, а будут только свои, украинцы… Мнения по этому поводу высказываются разные. И если Польша, к примеру считает, что Украину надо принимать в Евросоюз как можно скорее, то немцы и французы традиционно осторожны. Возможно у них есть на то веские основания, поскольку значительную часть субсидий на развитие стран Центральной и Восточной Европы выплачивают страны Западной Европы, в первую очередь, Франция и Германия, которые не хотят лишней головной боли, дополнительных расходов и персональной ответственности.

Другое дело, что даже при несоответствии социально-политического устройства Украины нормам и требованиям ЕС, её героическое сопротивление натиску мощной армии России может заставить Брюссель сделать для Киева исключение. Да, воюющее население Украины – это действительно сильный козырь, который, не исключено, может сработать. А вот какие козыри на руках у Молдовы и Грузии? Или сформулирую еще жестче: смогут ли грузины и молдаване получить под грохот украинской канонады статус кандидатов в ЕС? Вопрос на миллион долларов, и ответ вовсе не очевиден. На минутку представьте себе: если даже воюющая Украина с ее заводами, техническим потенциалом, людскими ресурсами и квалифицированными кадрами по-прежнему вызывает столько сомнений, то что скажут в Брюсселе по поводу Молдовы и Грузии, которые не могут похвастаться ни первым, ни вторым, ни третьим? Не буду говорить про Молдову, поскольку никогда там не был, да и по жизни никогда не встречал молдаван. А вот про Грузию могу сказать с полной определенностью – ни с какой точки зрения моя страна к членству в Евросоюзе не готова!

Если европейские эксперты в Брюсселе начнут вдруг разбираться с Грузией по существу и станут принимать решение только на основании четкого соответствия параметрам ЕС, то Грузии не светит даже подвал в Евросоюзе, не говоря уже о полноценном кандидатстве в этой организации. Понятно, что кандидат – еще не член, и дистанция между двумя этими понятиями может быть бесконечной. Тем не менее, кандидатство – это факт признания определенных достижений страны, а также готовность ЕС прикрыть глаза на грехи, заметные лишь при пристальном рассмотрении. Вопрос, пойдут ли на это 28 стран Евросоюза? Сойдутся ли они на том, что сейчас не самое подходящее время копаться в грязном белье, после чего дадут Грузии статус кандидата без четкого определения срока, чтобы грузинским лидерам было о чем рапортовать избирателям?

Нет, конечно! В вопросе принятия в ЕС либеральных подходов от Брюсселя ждать по меньшей мере наивно – спросят со всех и за все. Сегодняшняя Грузия категорически не готова даже приблизиться к ЕС. В стране по-прежнему нет независимого суда, государственные структуры находятся под влиянием главного олигарха страны – миллиардера Бидзины Иванишвили, который, с одной стороны, в политику не вмешивается, но, по сути, контролирует абсолютно все. Выборы в Грузии проходят, что называется, на грани – крупномасштабных вбросов нет, но власти в полную силу используют избирательные технологии на грани фола и, благодаря административному ресурсу, неизменно побеждают.