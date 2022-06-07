Постпред России в ООН надеется на скорое «освобождение» Донецкой и Луганской областей
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ждет скорого «полного освобождения» территорий Донецкой и Луганской областей Украины.
«Вы увидите освобождение всей [территории] Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдет», – сказал российский дипломат в интервью BBC News.
Небензя подчеркнул, что это было первоочередной задачей «спецоперации» России в Украине. «Давайте сравним наши записи через неделю или две и посмотрим, как мы справляемся и какой прогресс будет достигнут к тому времени», – ответил Небензя на вопрос ведущего о том, что Россия «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе.