Военные источники: в Европе закончились запасы советского оружия

Запасы оружия и боеприпасов советского и российского производства в Европе закончились, так что Украина теперь зависит исключительно от поставок западных вооружений, рассказали американские военные источники на условиях анонимности Agence France-Presse.

На первых этапах войны западные страны переправляли в Украину преимущественно оружие советского образца, привычное украинцам. Запасы такого вооружения сохранялись во многих восточноевропейских странах, но теперь они, по выражению источника агентства, "исчезли с лица земли".

Русская служба BBC отмечает, что Запад постепенно наращивает поставки Украине тяжелых вооружений и боеприпасов к ним, они в некоторых отношениях могут превосходить российские аналоги, но для обращения с ними требуется довольно длительное обучение, к тому же их количество пока недостаточно.

Так, США на прошлой неделе объявили о передаче Украине четырех систем залпового огня HIMARS. Вместе с поставками из других стран, например Великобритании, их количество может оказаться несколько больше, однако советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг сказал, что для полноценного контрнаступления стране необходимо не меньше 150 таких систем.

При этом Вашингтон пока исключает возможность поставки боевых беспилотников Grey Eagle, способных достигать российских крупных городов. О том, что такая возможность рассматривалась, писало 1 июня Reuters.