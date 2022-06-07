Зеленский и Макрон созвонились: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в четверг с президентом Франции Эммануэлем Макроном гарантии безопасности Киеву, нынешнюю ситуацию в стране и дальнейшую оборонную поддержку.

"Провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и работу над гарантиями безопасности", - написал Зеленский в своем Twitter.

Зеленский указал, что отдельное внимание было уделено движению Украины в ЕС.

8 июня Зеленскому позвонил по телефону немецкий канцлер Олаф Шольц, чтобы рассказать о содержании своей телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.