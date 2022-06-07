Новый Туркменбаши охвачен идеей опреснения Каспия

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру Аннагельды Язмырадову изучить возможности строительства опреснительных установок и подачи воды из Каспийского моря в Ашхабад. Об этом сообщает туркменское информагентство Orient.

Кроме того, глава республики потребовал проверить русла Амударьи, Каракум-канала и других рек на предмет их состояния и наполняемости с целью устранить мешающие этому факторы, провести очистку и забетонировать каналы и водотоки. С этой целью президент дал указание создать расширенную правительственную комиссию для решения водных вопросов. Отчет о ходе проделанных работ будет звучать на каждом заседании кабинета министров.

Ашхабад находится примерно в 800 км от Каспийского моря. Нехватка пресной воды не дает возможности вводить в сельскохозяйственный оборот новые земли – сельхозугодьями занято всего 11,5% территории Туркменистана.