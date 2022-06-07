В украинском лесу нашли российских срочников без еды, воды и лекарств

В чате волонтеров Белгородской области РФ, помогающих российским военным в Украине, появилась информация о двух группах срочников. У них нет еды, воды и емкостей для нее, нужной техники и даже ваты с бинтами. Об этом пишет The Insider.

Срочников нашел создатель и координатор чата Андрей (имя изменено). По его словам, у солдат нет «вообще ничего». Андрей осмотрел их окопы и землянки. Все строительство лежит на самих срочниках, и справляются они с ним с трудом, потому что не имеют лопат, гвоздей и мешков. У строений слабые укрепления, тонкие стены, они сделаны из «веточек».