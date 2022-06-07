Украинские военные с «Азовстали» не отдали оружие россиянам, а вышли с завода после того, как сами согласовали условия содержания. Об этом пишет «Украинская правда», которая опубликовала материал о событиях, предшествовавших сдаче украинских военных с мариупольского завода «Азовсталь» в российский плен.

По данным источников издания в окружении Зеленского, в апреле был наработан первый план выхода мариупольского гарнизона под гарантии ФСБ. «В апреле Давид Арахамия договорился, что Россия готова всех выпустить, мог даже приехать лично Бортников (глава ФСБ) в Мариуполь, чтобы под его гарантии всех с «Азовстали» вывести. Тогда раненые должны были идти сразу в Энергодар в госпиталь, а все, кто цел – где-то бы собрались, и их – сразу на обмен. Но защитники завода... отказались. Они верили, что сдача в плен будет однозначно для них означать смерть».

После этого переговоры по «Азовстали» передали военным разведкам Украины и РФ. И ГУР Минобороны Украины, и ГРУ Генштаба РФ смогли договориться о варианте выхода.

Источник издания в разведке утверждает, что 9 мая командир «Азова» Денис Прокопенко и другие руководители подразделений на машинах российских военных на несколько часов «выехали из города в сторону российского штаба», где якобы приняли участие в переговорах об условиях выхода и содержания.

Речь шла, в частности, о том, говорится в статье, что военных будут содержать вместе, что с ними смогут остаться их врачи и повара, и что ответственность за их содержание будет нести российское Главное управление разведки, что якобы могло дать шанс на соблюдение в отношении них Женевской конвенции. Было также обговорено использование ими системы Starlink для связи с руководством и семьями, но это условие было нарушено, пишет издание.

Источник в разведке уверяет, что «категорически нельзя называть это «сдались в плен». Морпехи из меткомбината Ильича – они сдались в плен. Но о защитниках «Азовстали» так говорить нечестно. Во-первых, они не сложили оружие перед россиянами. Все бойцы «Азовстали» сдали оружие своим офицерам, перед выходом отдавали оружие командиру, он пожимал им руку, благодарил за службу, извинялся за то, что не победили, и тогда только бойцы шли к россиянам».

Издание приводит слова одного из источников о том, что якобы «все вышедшие с «Азовстали» сейчас находятся в Оленовке». При этом, согласно сообщениям российских источников, не менее тысячи военных уже вывезены в РФ для проведения следственных действий.