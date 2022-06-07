Еврокомиссия заявила о плане Маршалла для Украины

«Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг – внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины», - заявила фон дер Ляйен на конференции в Ватикане, сообщает Deutsche Welle.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (допустил возможность экспроприации активов российских олигархов, чтобы использовать их для восстановления Украины. По его словам, следует проводить различие между государственными и частными активами. В случае с частными активами возможно их «изъятие». Необходимое условие для этого – доказательство в суде причастности подозреваемых к военным преступлениям или незаконным военным действиям, заявил Бушман на встрече министров юстиции стран ЕС в Люксембурге.

Кроме того, ЕС объявил, что дополнительно выделяет Украине 205 млн евро в качестве гуманитарной помощи. В сообщении представительства ЕС в Киеве отмечается, что общий размер гуманитарной помощи и нефинансовой поддержки, предоставленной Украине в ответ на вторжение России, превысил 700 млн евро.