Турция создает высокоскоростной поезд

В Турции реализуется проект по созданию отечественных высокоскоростных поездов, пишет Anadolu.

Проектирование состава, который будет развивать скорость до 225 км/ч, планируется завершить к концу года. Параллельно начат процесс создания прототипа поезда, сообщили в холдинге TÜRASAS.

Высокоскоростной поезд будет состоять из восьми вагонов, его вместимость составит 582 пассажира.

Цель проекта – снижение зависимости страны от экспорта ж/д составов и формирование экспортного потенциала в данной сфере.