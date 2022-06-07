Зеленский заявил о «позитиве» на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает определенный позитив на фронте в Запорожской и Харьковской областях. Заявления президента приводит Интерфакс-Украина.
«Фронтовая ситуация без особых изменений. Северодонецк, Лисичанск, другие города Донбасса, которые оккупанты считают сейчас ключевыми мишенями, держатся. Имеем определенный позитив в Запорожской области, где удается срывать планы оккупантов. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине, освобождая нашу землю. Держим оборону на Николаевском направлении. Я благодарен всем нашим защитникам, всем защитницам, благодаря которым это возможно. Благодаря которым мы выдержали уже 106 дней полномасштабной войны», – сказал президент Украины.