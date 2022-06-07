Франция поставит в Украину еще «Цезарей»
Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о поставках в Украину дополнительного вооружения в ближайшие недели. Речь, в частности, идет о самоходных гаубицах Caesar, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Europe 1.
Согласно сообщению, Франция может поставить еще шесть гаубиц, столько же Украина получила ранее.
«Эммануэль Макрон может объявить о новой поставке еще 6 артиллерийских орудий во время поездки, которую он может совершить через несколько недель. Эти пушки следует снова снять со складов армии, у которой останется всего 64 единиц этого оружия», - говорится в сообщении.
Caesar - самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше линии фронта с высокой точностью.
Кроме того, Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов Caesar, эти взрыватели уже используются на фронте.