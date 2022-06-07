В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Харьков. Главное. Политика", добавляя, что после взрывов в городе начался пожар.
В Харькове прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Харьков. Главное. Политика", добавляя, что после взрывов в городе начался пожар.
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