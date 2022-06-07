Россия и Турция обсуждали процесс перемещения российских подсанкционных компаний из Европы в турецкую юрисдикцию. Об этом говорится в материале Habertürk.

По данным журналиста издания Четинера Четина, в последние 48 дней Россия и Турция активно обсуждали релокацию российских компаний, попавших под санкции ЕС, из Европы в Стамбул.

«По полученной мной информации, 43 российские компании и олигархи, включая «Газпром», перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле», - отмечает Четин.