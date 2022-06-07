Прежде всего напомним, что в марте этого года азербайджанская армия в целях предотвращения провокаций со стороны армянских бандформирований, действующих в зоне временного контроля российских миротворческих сил, взяла под контроль село Фаррух и окружающие его высоты Дашбаши.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находившийся с визитом в Ереване, сделал на встрече с журналистами весьма странное заявление о селе Фаррух Ходжалинского района Азербайджана. Кто-то поспешил сделать из него далеко идущие выводы, а кто-то вообще не понял Лаврова…

Армянские боевики, пытавшиеся вернуть утраченные позиции, получили отпор и, понеся потери, больше не предпринимали попыток отбить высоты.

Поскольку село Фаррух формально входит в зону ответственности российских миротворцев, Армения подняла гвалт, «потребовав от Москвы разъяснений».

А российские миротворцы, не наделенные мандатом оперативного вмешательства в пределах суверенных территорий Азербайджана, не стали «возвращать» Армении село Фаррух, после чего армянская сторона по сей день будоражит вопросом «возвращения подразделений азербайджанской армии на прежние позиции в направлении села Фаррух».

Не случайно, во время брифинга в Ереване один из армянских журналистов поинтересовался у Лаврова, какие меры предпринимает Россия, чтобы вернуть азербайджанские силы на прежние позиции.

Ответ главы МИД РФ о том, что вопрос «будет урегулирован в рамках работ по делимитации» вызвал шок даже у присутствовавших на брифинге армянских журналистов. И в самом деле, где Фаррух, а где делимитация? Неужели Лавров не знаком с географией региона? Или он имел в виду что-то другое?

МИД Азербайджана отреагировал мгновенно, освежив память Лаврова: Фаррух – небольшое горное село на территории Ходжалинского района Азербайджана.

Но мог ли глава МИД допустить столь серьезную для профессионального дипломата оговорку? Учитывая, что в последнее время Лавров довольно часто позволяет себе заявления, выходящие за рамки нормативной лексики и дипломатии, такая возможность не исключена. Нервы Лаврову потрепали. И не только в небе над Черногорией, но и в Ереване, где Лаврова встречали с, мягко говоря, непотребной лексикой.

Лавров стал ошибаться в последнее время. Чего стоит один «пассаж» о «нацистах в Украине» и «еврейском происхождении Адольфа Гитлера», вынудивший Путина принести извинения Израилю и предотвратить тем самым кризис в российско-израильских отношениях.

Не исключено, что после напряженных переговоров в Анкаре Лавров был несколько утомлен или рассеян и по ошибке отнес Фаррух «к ряду спорных участков на азербайджано-армянской границе».

Лавров вызвал переполох и в самом Ереване. Например, Армен Ашотян, депутат парламента Армении от оппозиции, заявил, что оно «нуждается в дополнительных разъяснениях».

«Означают ли слова господина Лаврова, что армяно-азербайджанская комиссия по делимитации занимается также делимитацией «границ Карабаха»? - поинтересовался Ашотян. – Если да, то в каких границах? А если нет, то либо я неправильно понял Лаврова, либо он перепутал топонимы…»

Еще один оппозиционный депутат армянского парламента Артур Казинян заявил, что после заявления Лаврова возникла «неожиданная ситуация».

«Если это не оговорка или путаница по части населенных пунктов, то в будущем на повестке дня будет стоять вопрос о «разграничении границ Нагорного Карабаха», в том числе, о «возвращении» Шуши и Гадрута», - воскликнул Казинян.

МИД России оставил казусную ситуацию без комментариев. И лишь к концу дня в опубликованной на официальном сайте МИД России стенограмме странным образом исчезла оговорка Лаврова.

Видимо, запутался. Или оговорился. С кем не бывает в наше тяжелое время?!