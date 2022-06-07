Избраны пять новых непостоянных членов Совбеза ООН
Япония, Швейцария, Эквадор, Мальта и Мозамбик избраны в четверг Генассамблеей ООН новыми непостоянными членами Совета Безопасности, свидетельствуют итоги голосования.
За Японию отдали свой голос 184 страны, Швейцарию – 187, Эквадор – 190. 185 стран высказались за Мальту, 192 – за Мозамбик, передает Интерфакс.
Новые непостоянные члены будут участвовать в работе Совбеза ООН на протяжении 2023-2024 годов, заменив Ирландию, Норвегию, Мексику, Кению, Индию.
В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств, пять из них являются постоянными членами и обладают правом вето – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Десять непостоянных членов избираются на двухлетний срок.