Асад собирается воевать с Турцией

Президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения между сирийскими и турецкими войсками на территории республики при ряде условий, сообщает RT Arabic.

По словам Асада, прежде всего требуется готовность к сопротивлению его народа. Речь в первую очередь идет о территориях, где сирийская армия уже стоит. Второе – необходимы военные условия, которые позволят сражаться солдатам двух стран напрямую.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале антитеррористической операции на рубежах своего государства.