Тяжелая авария в Бейлагане унесла жизнь 17-летнего юноши
В Бейлагане произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, передает АПА.
Инцидент произошел на территории села Болсулу. Автомобиль, за рулем которого находился 23-летний Илькнур Алиев, потерял управление и врезался в дерево. В результате аварии он, а также двое его пассажиров – 18-летний Али Ширинов и 17-летний Мейиш Гусейнов получили тяжелые травмы. Из-за того, что повреждения М.Гусейнова оказались тяжелыми, он был помещен в Бакинский травматологический институт. Несмотря на усилия врачей, подросток скончался.
По факту ведется расследование.