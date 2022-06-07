У Японии изымут право на лов рыбы у Курильских островов

Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов, так как японская сторона не заплатила за соответствующую квоту, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями - они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо", - цитирует его ТАСС.