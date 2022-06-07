Украинская армия ликвидировала 200 российских военных за сутки

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 июня ориентировочно составили:

- личного состава - около 31900 (+200 за сутки) человек ликвидировано,

- танков ‒ 1409 (+11) единиц,

- боевых бронированных машин - 3450 (+12),

- артиллерийских систем – 712 (+1),

- РСЗО - 222 (+9),

- средства ПВО - 97 (+1),

- самолетов - 212 (+0),

- вертолетов – 178 (+0),

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 572 (+10),

- крылатые ракеты - 125 (+0),

- корабли/катера - 13 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17),

- специальная техника - 54 (+1).

Самые большие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.