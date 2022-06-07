Украинская армия ликвидировала 200 российских военных за сутки
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 российских солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 31900 (+200 за сутки) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1409 (+11) единиц,
- боевых бронированных машин - 3450 (+12),
- артиллерийских систем – 712 (+1),
- РСЗО - 222 (+9),
- средства ПВО - 97 (+1),
- самолетов - 212 (+0),
- вертолетов – 178 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 572 (+10),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли/катера - 13 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17),
- специальная техника - 54 (+1).
Самые большие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.