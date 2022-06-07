Невзоров объявлен в международный розыск

Журналист Александр Невзоров, обвиняемый по уголовному делу о «распространении дезинформации о российской армии», имеет возможность угрожать свидетелям и иным фигурантам своего дела. Об этом сказано в тексте постановления суда о заочном аресте журналиста, с текстом которого в пятницу ознакомился ТАСС.

«Обстоятельства преступления, в совершении которого обвиняется Невзоров, в совокупности с данными о личности обвиняемого дают суду достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, скрываясь от органов предварительного следствия и суда, обвиняемый Невзоров может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить вещественные доказательства и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - говорится в документе.

Там также отмечается, что журналист скрывается от следствия за пределами РФ, так как его материальное положение позволяет длительное время находиться за рубежом. Оттуда, как утверждается в постановлении, Невзоров «продолжает заниматься преступной деятельностью». Журналист объявлен в международный розыск.