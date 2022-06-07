Япония запретила экспорт грузовиков и бульдозеров в Россию

Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров, сообщил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники", - цитирует его ТАСС.

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в перечень запрещенной к вывозу в Россию продукции также вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы. Также в список попали насосы, турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д.