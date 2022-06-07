Южная Корея примет участие в саммите НАТО в Испании

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО, который состоится в Испании в конце июня, сообщает Yonhap со ссылкой на представителя главы государства.

Он считает, что встреча станет возможностью для Южной Кореи укрепить сотрудничество с членами НАТО для поддержания международного порядка, основанного на правилах. Юн Сок Ель заявил, что планирует во время поездки провести несколько двусторонних саммитов.

В сообщении отмечается, что посещение саммита НАТО станет первой поездкой Юн Сок Еля в качестве главы государства. Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня.