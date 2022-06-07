"Сейчас артиллерийская война. На передовой теперь будет решаться будущее и мы проигрываем с точки зрения артиллерии", – сказал Скибицкий.

Он заявил, что Украина в этом аспекте проигрывает России на передовой и сейчас почти исключительно полагается на оружие с Запада.

Украина сейчас полагается на западное вооружение, но боеприпасов осталось мало. Об этом заявил заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий, пишет The Guardian.

Теперь все зависит от того, что Украине предоставит Запад.

"Украина имеет одну артиллерийскую единицу на 10-15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что они имеют", - добавил он.

По словам Скибицкого, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских выстрелов в день.

"Мы почти использовали все наши (артиллерийские - ред.) боеприпасы и сейчас используем стандартные снаряды НАТО 155 калибра", – сказал он о боеприпасах, которые стреляют из артиллерийских снарядов.

"Европа также поставляет снаряды более низкого калибра, но поскольку в Европе они заканчиваются, количество становится меньше", – добавил он.

Замечания Скибицкого подтверждаются высказываниями военной разведки США, приведенными в недавнем отчете. По словам военных источников, которые общались с агентством, Украина истощила вооружение советского и российского производства и теперь полностью зависит от союзников.

В составе Советского Союза украинская армия и ее оборонная промышленность были построены на основе техники советского и российского образцов стрелкового оружия, танков, гаубиц и прочего вооружения.